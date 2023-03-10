Armada Bilgisayar'ın unvanı değişti! İşte şirketin yeni unvanı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Armada Bilgisayar'ın unvanının "Ingram Mikro Bilişim Sistemleri AŞ" olarak değiştirilmesini onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Armada Bilgisayar'ın unvanının "Ingram Mikro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ticaret unvanının “Ingram Mikro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2’nci maddesine ilişkin tadil tasarısı Şirket’in talebi doğrultusunda uygun görüldü.

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