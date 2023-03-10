EPDK, deprem bölgesi için bazı muafiyetler tanıdı | Genel Haberler

EPDK, deprem sebebiyle OHAL ve/veya afet bölgesi ilan edilen şehirler için bazı muafiyetler açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan ve/veya afet bölgesi ilan edilen şehirler için bazı muafiyetler açıkladı.

EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu şehirlerde işletmede olan ve Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri uyarınca primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesislerinin söz konusu hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinden 06.02.2023 ve 07.02.2023 tarihleri için muaf tutulacak.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu şehirlerde işletmede olan ve Yönetmelik hükümleri uyarınca reaktif güç destek hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesislerinin söz konusu hizmete ilişkin yükümlülüklerinden Şubat 2023 dönemi boyunca muaf tutulmasına karar verildi.

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