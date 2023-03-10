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ABD'liler servetlerini artırdı

10.03.2023 - 08:20 | Son Güncelleme :
ABD'liler servetlerini artırdı | Piyasa Haberleri

ABD'de hanehalkı serveti 2.9 trilyon dolar seviyesinde artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkının serveti son çeyrekte bir önceki döneme göre 2,9 trilyon dolar seviyesinde artış yaşadı.

Fed'in Finansal Hesaplar raporuna göre hanehalkı serveti 2022 yılının sonunda 144,8 trilyon dolardan 147.7 trilyon dolara çıktı. Hanehalkı geliri yüzde 2 oranında artmış oldu.

REKORUN ALTINDA DURUYOR

2022 yılının ilk çeyreğinde ABD hane halkı geliri 151,9 trilyon dolarla rekor kırmıştı.


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