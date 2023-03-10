Bitcoin yine düşüşte! Kripto paralarda sert hareket | Bitcoin Haberleri

Bir türlü toparlanamayan ve kripto para piyasalarına olan güvenin sarsılmasında büyük rol oynayan Bitcoin yeniden 20 bin doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarındaki kara bulutlar dağılmıyor. Fed'in faiz artırımına devam edeceği sinyaliyle birlikte kripto paralarda gerileme devam etti. 2021 yılı Kasım ayında tarihi zirveyi gören ve bu seviyelerden hızla düşüş gösteren kripto paralarda kayıplar telafi edilemez boyutlara ulaşmaya başladı.

Enflasyonist dönemde yüzde 70 civarında kayıpta olan kripto paralar paranın zaman değerini de yok etti.

Kripto paraların yeniden tarihi zirvesine ulaşması da karlılık sağlamayacak buna ek olarak yıllardır süren enflasyon oranını da üstüne konması ve sonrasında kar edilip edilmediğine bakılması gerekecek.

BITCOIN SERBEST DÜŞÜŞTE

Kasım 2021'de 69 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 20 bin doların altına sarkarak 19 bin 934 dolar seviyelerine geriledi. 69 bin dolar olan tarihi zirvesinden Bitcoin şu anda yüzde 71 uzakta. Bitcoin gün içinde en düşük 19 bin 768 dolar, en yüksek de 21 bin 831 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM DA KAYIPTA

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum da çakıldı. Ethereum 1415 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum'un tarihi zirvesi 4867 dolardı. Böylece Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 71 geride seyrediyor. Ethereum gün içinde en düşük 1409 dolar, en yüksek de 1546 dolar seviyesini gördü.

SOLANA YIKILDI

Kripto para web siteleri, kendisini uzman olarak tanıtanlar, spekülatörler tarafından pazarlanan ve kısa sürede hızla yükselip neredeyse tüm kazancını silen Solana yüzde 10'ya yakın düşüş gösterdi. Solana tarihi zirvesi olan 260 dolardan bugün 16,69 dolara kadar geriledi. Böylece tarihi zirvesinden yüzde 94 geride işlem görüyor.

DOGECOIN'DE DE HAREKET YOK

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın gayretleriyle beklenti oluşturan Dogecoin de düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 10'a yakın kayıpla 0,06571 dolardan alıcı buluyor. Dogecoin gün içinde en yüksek 0,07229 dolar, en düşük de 0,06394 dolar seviyesini gördü. Dogecoin'in tarihi zirvesi 0,74030 dolardı. Böylece Dogecoin yatırımcısına yüzde 92 oranında kaybettirmiş oldu.

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Ülkemizde kripto para konusunda herhangi bir regülasyon bulunmuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de durum farklı değil. Yurt dışı menşeli ya da yerli kripto para borsalarına yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kripto para işlemleri yapıldıktan sonra kripto paraların borsalarda değil, soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Böylece kripto para borsası batsa da cüzdanınızdaki kripto varlıklar bu olaydan etkilenmemiş oluyor.

Ayrıca kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için paranız bir anda katlanabilirken bir anda da sıfırlanabiliyor. Bu riski azaltmak için sürekli stoploss noktasını belirlemeniz ve her gün stop noktalarına yönelik satış emirlerini girmeniz gerekiyor.

UZMAN, ANALİST, YORUMCULARIN TAVSİYELERİNE İNANMAYIN

Bunun yanında kripto para uzmanı, analisti, yorumcusu olarak kendini tanıtan, videolar çeken, tweet atan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Bu kişiler ya bir kripto para borsasının çalışanı ya da kendi elinde tuttuğu kripto varlıklara yatırımların artması için olumlu yorum yapanlardan oluşuyor. Kripto para borsası çalışanları şirketleri komisyon alsın diye uygun olmayan tavsiyelerde bulunup yatırımcılarına kaydettirebiliyorlar. Devlet tarafından da kripto para konusunda herhangi bir lisanslarının bulunmaması nedeniyle yaptıkları yorumlar bağlayıcılık sağlamıyor ve bu da kontrolsüz olmasından dolayı tehlike oluşturuyor. Son bir yılda yapılan analiz ve yorumlara bakıldığında sözde uzman, analistlerin yaptıkları değerlendirmelerin ne kadar boş olduğu net olarak görülüyor. Kripto para yatırımı yaparken her türlü riski göze alıp, kontrollü işlem yapılması gerekiyor.

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