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Altında hızlı yükseliş! Gram altın rekor kırdı...

13.01.2023 - 11:19 | Son Güncelleme :
Altında hızlı yükseliş! Gram altın rekor kırdı... | Piyasa Haberleri

Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyelere çıktı. Gram altın 1153,5 liradan alıcı buldu. ABD verilerinin pozitif gelmesi altında yükseliş ivmesi yaratırken uzmanlar da güçlenmenin devam edeceğini belirtti.

Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. ABD enflasyon verisinin 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 6,5’e gerilemesiyle birlikte altında güç kazanımı hızlandı. Fed’in faiz artırım hızını düşürmesi ihtimalinin artması, resesyon beklentilerinin zayıflaması, doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kaybına yönelecek olması altına ivme kazandırdı. Fed’in bundan sonraki faiz artırımlarında artış oranının 25 baz puan olarak kalacağı beklentisi yükseldi.

Ons altın uzun süredir görmediği 1901 dolar seviyesine ulaştı. ABD ve AB’den gelen olumlu veriler altına pozitif yansıdı. Ons altındaki yükselişle birlikte yurt içinde dolar kurundaki güçlü duruşun sürmesinden kaynaklı olarak gram altın fiyatları da tarihi yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altın 1153,5 lira ile rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralar gram altın 1150 lira seviyelerinde işlem görüyor.

UZMANLAR YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜYOR

Uzmanlar altın fiyatlarına ilişkin yükselişin devam edebileceğini, gram altında 1400 liranın hedeflendiğini belirtti.

“YÜKSELİŞ İVME KAZANACAK”
Ayşin Erdem - Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişlerde; Fed’in bu ay toplantısının olmaması, Powell’ın son konuşmalarında para politikasına değinmemesi, ülkedeki enflasyonun düşüşünü 6. aya taşıması, dolar endeksi ve tahvil piyasalarındaki geri çekilme ve bu gelişmeler ışığında Fed’in faiz artışına yönelik beklentiler 25 baz puana çekilmesi etkili oldu. Oluşan bu tablonun Fed yetkilileri tarafından daha sesli ifade edilmesi halinde altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazanacağı görüşündeyiz.

“1995 DOLAR GÖRÜLEBİLİR”

Ons altın 1900$ seviyesi civarında fiyatlanmaya başladı. 1904 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sırasıyla 1932$ ve 1995$ dirençlerinin görülebileceği görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde ise altının 1854$ desteği üzerinde tutunması önemli olacağını düşünüyoruz.

“GRAM ALTINDA 1400 LİRA HEDEFİ”

Gram altında, dolar kurundan kaynaklanan ılımlı bir yükselişi takip ediyoruz. Yaklaşan seçimlerin teşvikleri gündeme getirmesi ve genişlemeci para politikasının devam edeceği beklentilerimizi koruyoruz. Globalde altın fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle gram altında 1.000 TL seviyesinin de korunması halinde 1.400 TL hedefine yöneleceği beklentisi içerisindeyiz.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA ALTIN TAVSİYESİ

Altın sadece küçük yatırımcının değil tüm yatırımcıların portföylerinde yer etmesi görüşündeyiz.

ALTIN FONLARINA İLGİ VAR

Fon piyasasına olan ilgi devam ediyor. Altın fonlarına olan ilgi burada bir miktar daha ön plana çıkıyor.

“ONS ALTINA TALEP ARTTI”
Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

ABD enflasyon sonrası ABD 10 yıllık tahviller yüzde 3,51 in altına geldi. Bu gelişme risk iştahının arttığını gösteriyor. Böyle bir ortamda ons altın da talep devam edecektir.

Ancak teknik olarak 1900 seviyesi oldukça önemli. BU seviyenin geçilmesi halinde 1975 hedef olarak izlenecektir.

“GRAM ALTIN GÜVENLİ LİMAN KONUMUNDA”

Gram altın hem dolara karşı hem de Ons altına karşı korunaklı olduğu için yerli yatırımcı tarafından güvenli liman konumunda. Bu tarafta da yükselen trend devam edecektir.
İçinde hem altın hem de yurtdışı hisse senedi olan fonlar önümüzdeki günlerde talep görmeye devam edecektir.


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