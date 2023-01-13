İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hattın işletmeye açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten de 12 dakikada ulaşılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 22 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

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