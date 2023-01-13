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İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor

13.01.2023 - 10:29 | Son Güncelleme :
İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 22 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

İstanbulluların beklediği metro projesinde sona gelindi. İstanbul Havalimanı Metrosu 22 Ocak 2023 tarihinde açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış sonrası hat faaliyete geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hattın işletmeye açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten de 12 dakikada ulaşılacağını söyledi.


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