Kripto paralarda hızlı hareket! Uzmanlardan önemli tavsiyeler... Neler bekleniyor | Piyasa Haberleri

Kripto para piyasaları uzun sürenin ardından ivme yakaladı. Sert satışların ardından aylarda durgun seyreden ve yatırımcılarına hem zaman hem de para kaybettiren kripto para dünyasında yeni direnç noktalarının kırılmasıyla yükselişin kalıcı olması beklentisi oluştu. Bitcoin çok uzun süre sonra 19 bin dolar seviyesini aştı.

Kripto para piyasalarında uzun süreli bekleyiş sonrasında hareketlenme başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan yukarı yönlü hareket kısa sürede dikkatleri üstüne çekti. Kripto para piyasasında bir yılı aşkın süredir yatırımlarını park halinde tutmayı tercih eden, yatırımları eriyen, paranın zaman değerinden olanlar yeniden heyecanlanmaya başladı.

Bitcoin 2021 yılı Kasım ayında 69 bin dolarla tarihi yüksek seviyesini gördükten sonra hızlı düşüş periyoduna girmişti. Bitcoin ile birlikte diğer kripto para birimleri de hızla düştü ve bazıları 2 sıfır daha ekleyerek iyice değersiz duruma geldi.

Kripto paralara olan güven sarsılması ve sebepsiz düşüşler nedeniyle yatırımcılar kaçarken kalan yatırımcılar büyük zararlar yazdı.

HACİM 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

1 trilyon doların altında düşen hacim uzun süre yatırımcı gelmesine engel oldu. Güven sarsılması nedeniyle Bitcoin uzun süre 15-16 bin dolar seviyelerinde işlem gördü.

BITCOIN 19 BİN DOLARI GÖRDÜ

Çok uzun süre sonra Bitcoin 19 bin 74 doları gördü. 16 bin dolar seviyelerinden yükseliş yaşayan Bitcoin kısa sürede yüzde 19 civarında kazanç sağladı.

ETHEREUM DA POZİTİF ETKİLENDİ

Ethereum 1200 dolar seviyelerinden 1400 dolar seviyelerine sıçrama yaşadı. Böylece Ethereum da kısa sürede yüzde 17 civarında kazandırdı.

BOĞA TUZAKLARINA KANMAYIN

Kripto para piyasasında şu sıralar her düşüşten sonra boğa tuzakları görülüyor. Boğalar hafif alımlar yaparak piyasayı artıda tutmaya çalışıp diğer yatırımcıların yükseliş olacağına inanmasını sağlıyor. Ardından boğalar yüzde 7-10 civarında kârları görünce satış emri vererek ellerindeki kripto varlıkları boşaltmaya başlıyor ve küçük yatırımcıların parası pula dönmüş oluyor.

REGÜLASYONLAR GELMELİ

Kripto para piyasalarındaki büyük boşluk servetlerin buharlaşmasına neden oluyor. Hükümetler kripto paralara yönelik olarak regülasyon çalışmalarını sürdürse de uzun zaman geçmesine rağmen kanunlaşmış ve organize olmuş bir piyasaya erişilemedi. Marj aralığının olmaması, karşılığı ve hikayesi olmayan kripto paraların çok olması, kripto para borsalarının herhangi bir mevzuata tabi olmaması, yüz binlerce kişinin parasını kaptırmasına neden oluyor.

UÇUK TAHMİNLERE ALDANMAYIN

Lider kripto para birimi Bitcoin için “100 bin doları görecek, 250 bin doları görecek” gibi tahminler yapanlara inanılmaması, yapılan temel ve teknik analizlerin derinliğinin araştırılması, hedef fiyat veriyorlarsa da tarih belirtilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. “250 bin dolara ulaşacak” deyip tarih belirtilmezse bu tahminin altının boş olduğu ortaya çıkıyor.

UZMANLAR MAAŞLI ÇALIŞIYOR

Kendini uzman olarak tanıtan kişiler ya sosyal medya üzerinden nemalanıyor ya da bir kripto para borsasında maaşlı olarak çalışıyor. Kripto paraların ne zaman yükselip düşeceği yönünde analiz yapan uzmanlar kendileri için de analiz yapsalardı maaşlı çalışmak yerine milyarder olup hayatlarını çok rahat sürdürebilirlerdi. Bunu da göz önüne alarak kendini uzman olarak tanıtan kişilere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

KRİPTO PARA YATIRIMI NASIL YAPILMALI?

Kripto paralarda marj aralığı bulunmuyor ve bu nedenle paranız bir anda binlerce kata ulaşabilirken bir anda sıfıra da düşebiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için kural ve kanunlara da tabi değil. Herhangi bir kripto para borsasından alınan coinler kripto para borsasının kapanmasıyla buharlaşabiliyor. Alınan kripto paralar soğuk cüzdana taşınarak saklanması en mantıklı yöntem olarak biliniyor. Kripto para borsalarını sadece aracı olarak kullanmak ve sonrasında coinlerin soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Kripto para borsaları yükseliş ya da düşüş anında kendilerini korumaya almak için sistemlerini yavaşlatabiliyor ve bundan dolayı da alım-satım gerçekleşemediği için yatırımcılar mağdur olabiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olunmaması nedeniyle hemen hemen herkes kripto paralar üzerinden açıklamalar yapıp uzman olduğunu iddia edebiliyor. Sosyal medyada birçok sıradan kişi yetkisi olmamasına rağmen tavsiyede bulunup yatırımcıları mağdur ediyor. Grafiklerle anlatımlar yapılsa da küresel ekonomiyi etkileyecek tek değişiklik tüm analizleri suya düşürebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve risklerin iyi bilinmesi ve stop emirlerinin her gün güncellenmesi gerekiyor.

“UZUN ARADAN SONRA 19 BİN DOLAR GÖRÜLDÜ”

ONUR ALTAN TAN – BİTÇİ HOLDİNG CEO’SU

Kripto para piyasasında BTC / USD paritesi önderliğinde pozitif hava devam ediyor. Lider kripto para birimi BTC / USD paritesi uzun bir aradan sonra 19 bin dolar seviyesini test etti. Şimdi dikkatler bu haftaki haftalık kapanışta olacak. Zira parite bu yükselişiyle birlikte direnç noktası, 18 bin 100 dolar seviyesine denk gelen ve 15 Ağustos 2022 haftasında başlayan düşüş kanalının üzerine çıktı. Bu sebeple bu yükselişin bir anlam kazanabilmesi için paritenin haftalık kapanışı bu direncin üzerinde tamamlaması şart. Aksi durumda yakalanan olumlu teknik görünümün tekrar negatife dönme ihtimali üzerinde durmakta fayda var.

“DÜŞÜŞ TRENDİNİN ÜZERİNE ÇIKTI”

Bitcoin’de bu seyir yaşanırken altcoinlerin lideri konumundaki Ethereum’da da benzer bir yükseliş mevcut. Bu yükselişle parite 8 Kasım 2021 haftasından beri etkisinde olduğu düşüş trendinin üzerine çıktı. Bu paritede de yine uzun bir süre sonra 1420 dolar direncinin üzeri test edildi. Yükselişin devamı bu noktanın hacimli geçilip üzerinde kapanışlar yapılmasına bağlı. Böyle bir senaryoda 1540 dolar direnç noktası hedeflenebilir. Ancak birkaç deneme sonrası 1420 dolar direncinin kırılamaması paritede tekrar ilk aşamada 1350 dolar seviyesine doğru geri çekilme riskini gündeme getirebilir.

“BITCOIN’DE 21 BİN 500 DOLAR ÖNEMLİ”

FTX olayının baskısının kalkması için ise paritenin 21 bin 500 dolar direncinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu gerçekleşirse 22 bin 800 - 23 bin dolar bölgesi ara direnç bandı olmak üzere 25 bin - 25 bin 500 dolar bandına doğru kademeli yükseliş gelebilir. Paritede bir ayı - boğa dönüşümünden bahsedebilmemiz için bu bant hacimli bir şekilde kırılmalı.

"KISA SÜREDE YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENME SAĞLANDI"

İLKER YILDIZ- BITEXEN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ



ABD enflasyon verisi FED’in sert faiz artırımları sonrası düşmeye devam ediyor. Aralık ayı yıllık enflasyon verisi de %6,5 oranında açıklandı. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ediyor olması FED’in sert faiz politikalarında yumuşamaya gideceğini gösteren önemli unsurlardan biri. Faiz artış hızındaki düşüş ve 2023 yılında olası bir FED Pivot ihtimali piyasalardaki risk iştahını canlandıran gelişmelerden. Bu da başta Bitcoin olmak üzere kripto para ekosisteminde kısa süre içerisinde yukarı yönlü hareketlenme sağladı.

"RİSK İŞTAHI VE PARA GİRİŞİ ARTAR"



Beklentiler paralelinde gelen ABD enflasyon verisi kısa vadede piyasalara olumlu etki etti. Bitcoin yaklaşık iki aylık bir süreden sonra tekrar 19.000 USD seviyelerinin üzerini gördü. Pozitif görünümün devamı için küresel risk iştahını dikkatli bir şekilde takip etmek gerek. Özellikle 2023 yılında ABD enflasyon verisi, FED’in beklentileri paralelinde ilerler ise piyasalarda risk iştahının ve para girişlerinin artığı bir senaryo görmemiz oldukça mümkün.



"NEGATİF GELİŞMELER REGÜLASYONLARI HIZLANDIRIR"

Birçok platformun sorunlar yaşadığı, önemli kurumlardan iflas haberleri aldığımız 2022 yılında, kripto paralar önemli bir stres testinden de geçti. Bu süreçte ayakta kalan güçlü projeler önemli bir sınav verdi ve güven kazandı. Genel anlamda ise kripto paralar alanındaki regülasyon çalışmalarının devam ettiği bir yıl oldu. Yaşanan negatif gelişmelerin ise regülasyon çalışmalarına hızlandırıcı etkisinin olacağı ve 2023 yılında regülatif anlamda önemli adımların atılacağı beklentilerimiz arasında yer almaktadır.



"KÜÇÜK YATIRIMCILAR PİYASAYI ÖNCE İYİ ANALİZ ETMELİ"



Kripto para piyasası geleneksel piyasalarla karşılaştırıldığında daha yüksek volatiliteye sahiptir. Bu da piyasada kısa vadede oluşan fiyat hareketlerinin yukarı ya da aşağı yönlü hızlı olabileceği anlamına gelmektedir. Bu noktada yatırımcıları ayıran sahip oldukları yatırım ufku ve vadesi oluyor. Küçük yatırımcılar kısa vadede gerçekleşen hareketlere göre yatırım yapmadan önce piyasayı iyi analiz edebilmelidir. Güncel verilerden ve gelişmelerden haberdar olmak ve piyasanın yönünü yorumlayabilmek piyasadaki hareketlenmelerde dikkat edilmesi gereken konulardandır.



"BOĞA PİYASASINDA GİRENLERİN BİRÇOĞU BEKLEYECEK"



Finansal varlıkların doğası gereği fiyatlarda yükseliş ve düşüş dönemlerinin olması kaçınılmazdır. Kripto para piyasalarında da bu döngü belirli süreçlerde karşımıza çıkmaktadır. Boğa piyasasının son dönemlerinde piyasaya giren yatırımcıların birçoğunun beklemesi gerektiği bir süreç içerisindeyiz. Bu süreçte bu yatırımcılar kripto paralar, piyasa analizi ve yatırım konularında bilgi edinerek piyasa döngülerini iyi tanıma konusunda adım atabilirler. Ayı dönemleri hem projelerin hem de ekosistemde yer alan tüm paydaşların fiyatlardaki durgunluk sebebiyle kendilerini geliştirebileceği dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

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