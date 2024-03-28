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ABD'nin notuna teyit

28.03.2024 - 07:20 | Son Güncelleme :
ABD'nin notuna teyit | Piyasa Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD'nin kredi notunu AA+ olarak teyit etti.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'nin notu teyit edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, ABD'nin notunu AA+ olarak teyit etti. Kısa dönem kredi notu ise A+1+ olarak belirlendi.

Not değerlendirmesine ilişkin olarak sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüyle bağlantılı faydalar ile çeşitlendirilmiş ve dirençli bir ekonominin, ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu belirtildi.

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Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

S&P, ABD'nin bu yıl yüzde 2,5 büyüdükten sonra, gelecek iki yıl sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 büyüyeceğini öngördü.


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