Fed yöneticisinden kritik faiz açıklaması | Piyasa Haberleri

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller "Faiz indirmek için acelemiz yok" dedi.

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini savundu.

İNDİRİM ERTELENEBİLİR YA DA SAYISI AZALTILABİLİR

Waller, son ekonomik verilerin bu yıl için beklenen indirimlerin ertelenmesini veya azaltılmasını gerektirdiğini de savundu.

Son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Waller, faiz indirimine gitmeden önce "en azından birkaç aylık daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini vurguladı.

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"FED BEKLEMELİ"

Waller, güçlü bir ekonomi ve sağlam iş gücü piyasasının da Fed'in beklemesi gerektiğine işaret ettiğnini belirtti.

Waller konuşmasında, "Benim görüşüme göre, son verilere yanıt olarak faiz indirimlerinin toplam sayısını azaltmak ya da daha ileriye atmak uygun olacaktır. Ekonomik çıktı ve işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yavaşladığını görüyorum. Bu işaretler nedeniyle, para politikasını gevşetmeye başlama adımını atmakta acele etmiyorum" dedi.