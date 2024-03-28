Altında yeni rekor | Altın Haberleri

Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle yükselişe geçti.

Altın yatırımcıları kazançlarını artırmaya devam ediyor. Gram altın tarihi yüksek seviyesi olan 2281 liraya kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapması için süresinin her geçen ay daralması ve Haziran ayından sonra faiz indirimlerine başlama beklentisi altın fiyatlarını yükseltiyor.

Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybetmeye başlayınca altın fiyatları güçleniyor.

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Ons altın güne 2194 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2187 dolar, en yüksek de 2196 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2194 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2276 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2270 lira, en yüksek de 2281 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2280 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2402 liradan alınırken 2423 liradan satış işlemi gerçekleşiyor.

ALTIN KAZANDIRIYOR

Gram altın Mart başından bu yana yüzde 11.15, yılbaşından bu yana yüzde 16.55, son bir yılda ise yüzde 90 kazandırdı.