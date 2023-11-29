6 hissede kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul, 1000 Yatırımlar Holding, E-DATA Teknoloji, Fonet Bilgi Teknolojileri, Lider Turizm, Ortaköy Çay Sanayi ve Tera Yatırım için kredili işlem yasağı getirdi.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 1000 Yatırımlar Holding, E-DATA Teknoloji, Fonet Bilgi Teknolojileri, Lider Turizm, Ortaköy Çay Sanayi ve Tera Yatırım payları 29/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BINHO.E, EDATA.E, FONET.E, LIDER.E, ORCAY.E ve TERA.E payları 29/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

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