Elektrikli araçlarda önemli değişiklik! Her marka istediği gibi satış yapamayacak | Genel Haberler

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi. Yetkili servis, çağrı merkezi, yerleşik temsilci, servis personelinde yeterlilik belgesi gibi şartlar aranacak. Özellikle son dönemde Çin üzerinden gelen ve hiçbir parça, servis tedariği garantisi olmayan araçlar için geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'ye gelip satışlarını gerçekleştiriyordu. Bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşıyor ve satış sonrası destek hizmeti alınamazsa vatandaşlar mağdur olabiliyordu.

Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenleme ile birlikte, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranacak.

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İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için birçok şartların 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekiyor.

TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK

Türkiye'ye getirilip satılan ve sonrasında destek verilmeyen araçlar herhangi bir kaza ya da arıza durumunda yurt dışından uzun süre parça tedariğini bekliyordu. Bunun yanında aracın tamir ve bakımını yapacak yetkili veya işten anlayan kişi olmayınca milyonlarca liralık otomobiller hurda gibi tamirhanelerin önünde yatıyordu. Yeni şartlarla birlikte hem tüketiciler korunurken hem de milli servet olan araçlar arıza, kaza anlarında daha hızlı onarılıp yeniden ekonomiye kazandırılmış olacak.

İşte o şartlar

7 BÖLGEDE, 20 YETKİLİ SERVİS İSTASYONU KURULACAK, TSE BELGELENDİRİLECEK

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

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BAKIMI YAPACAK KİŞİLERDE YETERLİLİK BELGESİ ARANACAK

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekecek.

TEMSİLCİLİK AÇILACAK

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması sağlanacak.

BATARYA SİSTEMİ DETAYI

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra şartları sağlamayan markalar Türkiye'de satış yapamayacak. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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