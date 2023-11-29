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Altında rekor yükseliş! Yüzde 611 kazandırdı... Yatırımcılar dikkat

29.11.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
Altında rekor yükseliş! Yüzde 611 kazandırdı... Yatırımcılar dikkat | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı ve düşüş trendinin daha erken başlayacağı beklentisi altın fiyatlarını yükseltiyor.

Altın fiyatları uzun süreli durgunluğun ardından rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın tarafında geçtiğimiz Mayıs ayında görülen rekora yaklaşılırken gram altın her geçen gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor.

Hem ons altın hem de döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte gram altın ivme yakaladı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialar altını güçlendiriyor.

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MİLYARDER YATIRIMCI AÇIKLADI

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Fed'in faiz oranlarını piyasaların tahmin ettiğinden daha erken düşürmeye başlayacağını söyledi. Ackman, 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin gelebileceğini söyledi.

ONS ALTIN 2052 DOLARA YÜKSELDİ

Ons altın güne 2041 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2040 dolar, en yüksek de 2052 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2043 dolardan işlem görürken rekoru 4 Mayıs 2023 tarihinde 2078 dolarla kırmıştı.

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altın fiyatları da rekor kırıyor. Gram altın güne 1897 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1894 lira, en yüksek de 1907 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1899 liradan alıcı buluyor.

SON BİR YILDA YÜZDE 83, 5 YILDA YÜZDE 611 KAZANDIRDI

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 74 kazanç sağladı. Son bir ayda yüzde 5,30, son 3 ayda yüzde 17,35, bir yılda ise yüzde 83 oranında prim yaptı. Son 5 yılda da yüzde 611 oranında kazanç oluştu.

DESTEK VE DİRENÇLER BELLİ OLDU

Uzmanlar 2026 doların üzerinde kalındıkça ons altında 2059-2069 dolar aralığının görülebileceğini belirtirken ilk direnç olarak 2054 dolar seviyesi öne çıktı. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktası 2032 dolar olarak tahmin edildi. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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