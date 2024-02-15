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BDDK açıkladı! Toplam kredi hacmi arttı

15.02.2024 - 16:53 | Son Güncelleme :
BDDK açıkladı! Toplam kredi hacmi arttı | Kredi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 12 trilyon lirayı aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) yayınladığı verilere göre, 9 Şubat'ta sona eren hafta itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 941 milyar 108 milyon liradan 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredi hacmi bir önceki haftaya göre 67 milyar 879 milyon lira artış gösterdi. Tüketici kredilerinin tutarı ise, 9 Şubat itibarıyla 5 milyar 811 milyon lira artışla 1 trilyon 538 milyar 994 milyon liraya yükseldi.


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