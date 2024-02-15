Avrupa yapay zekanın merkezi mi oluyor? Google Paris'e üs kuruyor | Teknoloji Haberleri

ABD'li şirketler yapay zeka merkezlerini Avrupa'ya taşıyor. Son olarak Google, Fransa'nın başkenti Paris'e yapay zeka araştırma merkezi açto.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'li teknoloji devi Google Fransa'nın başkenti Paris'te bir yapay zeka araştırma merkezi açtı. ABD'li firma yaptığı açıklamada, Google'ın Paris merkezinin en az 300 araştırmacıya ve mühendise ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şirketin amacı bu merkezde, 2025 yılı sonuna kadar en az 100 bin yapay zeka üzerine çalışacak vasıflı eleman yetiştirmek olarak açıklandı. Google CEO'su Sundar Pichai açılış etkinliği sırasında Paris'i övdü ve burayı küresel inovasyon merkezi olarak nitelendirdi. Google etkinliğinde yetkililer, uzun süredir hayal edilen bir hayal olan Paris bölgesinde bir Avrupa Silikon Vadisi yaratmaktan bahsetti.

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ABD'li büyük teknoloji firmalarının Avrupa merkezlerinde son teknoloji ürünler üzerinde çalışan yapay zeka merkezleri açma eğilimi arttı. Google, Meta, Apple ve Microsoft'un halihazırda İsviçre'nin Zürih kentinde yapay zeka merkezleri bulunuyor. Bu mühendislik ve AR-GE tesislerinde binlerce kişi istihdam ediliyor. Yapay zeka araştırmalarında bir diğer önemli oyuncu olan Amazon'un Almanya ve İngiltere'de ekipleri bulunuyor.

Yapay zeka (AI), çevrimiçi reklamcılıktan akıllı cihazlara, eğitimden finansa, hizmet sektöründen otomobillere kadar her alanda kullanılan, algoritmalara ve büyük veri işlemeye dayalı geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Özellikle OpenAI firmasının sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden sonra yapay zeka teknolojisine ilgi oldukça arttı.

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