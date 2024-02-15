Merkez Bankası'ndan TAMİ'ye faaliyet izni | Ekonomi Haberleri

Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan 15.02.2024 tarihi itibarıyla lisans aldı.

Bankanın yeni iştiraki ile ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çağrı Süzer, “Ödeme sistemleri dünyası teknoloji ve dijitalleşmenin gücüyle çok hızlı bir değişim içinde. Gerek müşteriler gerekse üye işyerlerinin ihtiyaç ve beklentileri de aynı şekilde sürekli değişiyor, dönüşüyor. 2 yıllık geniş bir müşteri araştırmasının sonucunda müşterilerimizin ‘tam istediği’ ödeme teknolojilerini hız, yalınlık, kolaylık odağıyla karşılarına çıkaracağımız ve dijital ödeme süreçlerini daha da kolaylaştırıp ek faydalarla birlikte müşterilerimize katma değer yaratacağımız bir altyapı geliştirdik. Bu araştırmalar sonucu müşterilerimizin tariflerinden doğan TAMİ markamızla müşterilerimize ‘tam istediği teknoloji’ ‘tam istediği kart’ ‘tam istediği POS’ çözümünü sunmaya her gün büyüyen ekibimizle ve teknolojik altyapımızla hazır durumdayız” dedi.

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Konuya ilişkin Garanti BBVA’dan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“TAMİ’nin sunacağı hizmetlerle Türkiye’de arzu eden her işletmenin kolay ödeme alması, rahatlıkla ödemelerini takip edebilmesi, tüm bankalarla çalışırken aynı zamanda tüm banka kartlarına taksit imkânı ve özel kampanyalardan da yararlanması sağlanacak. Büyük işletmelerin de ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanacak çözümleriyle TAMİ, yepyeni ve tamamen dijital bir ödeme deneyimi sunacak. TAMİ, KOBİ’ler, ev kadınları, öğrenciler ve ailelere kadar uzanan ve her bir kitlenin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler geliştirmek üzere de altyapı çalışmalarını tamamladı. Müşteriler TAMİ ön ödemeli karta da POS sürecinde olduğu gibi çok hızlıca sahip olurken, ister kartlarıyla isterse de elektronik cüzdanlarıyla kolaylıkla nakit çekebilecek, para gönderip alışveriş yapabilecekler ve katıldıkları kampanyalardan nakit iade kazanabilecekler.”

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