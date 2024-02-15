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Commerzbank'tan son 15 yılın rekoru

15.02.2024 - 16:24 | Son Güncelleme :
Commerzbank'tan son 15 yılın rekoru | Genel Haberler

Artan faizler nedeniyle Alman bankacılık devi Commerzbank, 2023 yılında son 15 yılın en büyük kârını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Almanya'nın en büyük ikinci kredi kuruluşu Commerzbank Commerzbank, net kârın yıllık yüzde 55 artışla 2,2 milyar euroye (2,4 milyar dolar) ulaştığını, gelirlerin ise yüzde 10,6 artışla 10,5 milyar euroya ulaştığını söyledi. Böylelikle Alman finans kuruluşu son 15 yılın en büyük net kârını elde etti. Kurumdan yapılan açıklamada yüksek faiz oranlarının gelirlerin artmasında etkili olduğunu ifade etti. 

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CEO Manfred Knof, AB Merkez Bankası ECB'nin yavaşlayan tüketici fiyatları ve zayıflayan euro bölgesi ekonomisi karşısında bu yılın sonlarında faiz indirimine başlamasının yaygın olarak beklenmesine rağmen, 2024 yılında net kârda daha fazla artış beklediğini söyledi. Commerzbank, düşük oranların beklenen etkisini dengelemek için komisyonlardan elde edilen gelirin artacağına inanıyor.

Knof, "Gelir tabanımızı genişletmek ve böylece net faiz gelirine daha az bağımlı hale gelmek istiyoruz" dedi. Grup, 2024 yılında net komisyon gelirinde yüzde 4 artış hedeflerken, net faiz gelirinde ise yüzde 6'ya yakın düşüş bekleniyor.


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