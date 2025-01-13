Son dakika... İşte en düşük konut kredisi faizleri... 1 milyon liranın ödeme tutarı belli oldu

Haberin Devamı

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenlerin büyük kısmı konut kredisi kullanıyor. Ev fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesi nedeniyle ev sahipliği oranı düşerken satışlarda da yüksek kredi faizleri ve yüksek mevduat faizi nedeniyle durgunluk yaşansa da 2024'ün son aylarında artış yaşanmıştı.

Barınma ihtiyacını karşılamak, kiracı olmaktan kurtulmak isteyenler birikimleriyle alabilecekleri evlere yönelmeye başladı. Yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşen kira zamları alınan maaş zamlarına kıyasla yüksek kaldığı için kira ödenme imkanı zorlaşmaya başladı. Büyükşehirlerde asgari 20-25 bin liranın altında kiralanacak ev kalmaması konut kredisini yüksek faize rağmen cazip kılıyor.

KONUT KREDİSİ SABİT, KİRA HER GEÇEN YIL YÜKSELİYOR

Konut kredisi çekildiğinde 10 yıl vadede ödenecek taksit sabit kalıyor. Ancak kiralanan konutta her yıl TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılırken ödenen para da ev sahibine gittiği için edinilmiş bir hakka sahip olunmuyor.

Haberin Devamı

PEŞİNATI OLAN ALMALI MI?

Konut almak için yeterli peşinatı olanların kredi kullanarak konut alması avantaj oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bazı ekonomistler konut almak yerine kirada oturmanın daha makul olduğunu savunsa da Türkiye gerçekleri teorilere zemin bırakmıyor. Alınan konut sayesinde kira ödemekten kurtulunuyor, konutun değeri artıyor, ilerleyen yıllarda daha iyisini almak için ilk alınan konut bir basamak görevi görüyor ve yeni daire almayı kolaylaştırıyor.

Peşinat varsa semt ve konum belirlenerek uygun konut alınması avantaj sağlıyor. Örnek vermek gerekirse hayat boyu kira ödemek yerine 2-2.5 milyona satılan 2+1 konutlardan alıp kredisini ödemek ve evin rant değerinden yararlanarak ortaya konan sermayeyi korumak için konut yatırımı önem arz ediyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde depreme dayanıklı 10-15 yıllık sitelerde 2-2,5 milyon liradan başlayan fiyatlara konutlar bulunuyor ve son birkaç ay içinde fiyatları yüzde 15-20 oranında yükseliş yaşadı.

KONUTA TALEP BİTMİYOR

Günümüzde yüksek mevduat faizleri nedeniyle konut alımı ikinci plana atılsa da barınma ihtiyacı olanların konuta olan talebi devam ediyor. Yıllık 800 bine yakın konut talebi doğuyor ve buna karşın arz oluşmuyor. Bundan dolayı da konut fiyatları yüksek seyrediyor.

Haberin Devamı

EN DÜŞÜK FAİZ HANGİ BANKADA?

En düşük konut kredisi faizini veren bankalar tercih edilmeye başlanıyor. Tüketici için en düşük faiz ve düşük taksit tutarını ödemek her şeyden önce geliyor.

En düşük kredi oranı şu anda yüzde 2.84 ve 1 milyon liranın 120 aylık vadede geri ödemesi 3.5 milyon liraya çıkıyor. Aylık taksit tutarı da 29 bin 400 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

