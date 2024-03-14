KKM'de düşüş sürüyor | Kredi Haberleri

KKM'de düşüş sürüyor
BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşünün sürdüğünü açıkladı.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), 8 Mart ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,0 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL'ye gerilediğini duyurdu.
Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye geriledi.
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