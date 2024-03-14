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KKM'de düşüş sürüyor

14.03.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş sürüyor | Kredi Haberleri

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşünün sürdüğünü açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), 8 Mart ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,0 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL'ye gerilediğini duyurdu.

BDDK'nın yayınladığı bültene göre aynı haftada krediler 12 trilyon 363,4 milyar TL'den 12 trilyon 592,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 79,4 milyar TL'den 15 trilyon 324 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye geriledi.


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