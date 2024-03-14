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Altın rezervleri son bir yılın en yüksek seviyesinde

14.03.2024 - 14:46 | Son Güncelleme :
Altın rezervleri son bir yılın en yüksek seviyesinde | Altın Haberleri

Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu. Altın rezervleri ise son bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezervlerini açıkladı. Verilere göre toplam rezervler 130,8 milyar dolardan 130,5 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ BİR YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Altın rezervleri 2,34 milyar dolar arttı ve 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksekseviyesine çıktı.

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Brüt rezervler 80,5 milyar dolardan 77,7 milyar dolara gerilerken, net döviz rezervleri 20,5 milyar dolardan 20,8 milyar dolara yükseldi.


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