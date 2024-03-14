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Hizmet üretimi arttı

14.03.2024 - 12:41 | Son Güncelleme :
Hizmet üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin ocak ayında yıllık yüzde 0,6 arttığını, aylık yüzde 2,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 arttı.

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Hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre de yüzde 2,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 arttı.


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