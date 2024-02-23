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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon euroluk destek

23.02.2024 - 11:06 | Son Güncelleme :
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon euroluk destek | Kredi Haberleri

Dünya Bankası, Türk ihracatçıların üretim sırasında oluşan karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar için 600 milyon euroluk kredi verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünya Bankası, Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Türkiye'ye verilecek 600 milyon euroluk bir krediyi onayladı. Kredinin verilme amacı Türk ihracatçıların üretim süreçlerinde ortaya çıkacak karbon emisyonlarını azaltmalarını desteklemek olarak belirtildi. 

Türkiye Yeşil İhracat Projesi ile atıkların azaltılması veya geri dönüştürülmesi gibi yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasına yardımcı olması amaçlanıyor. 

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Avrupa Birliği (AB) 2026 yılından itibaren karbon yoğun ürünlere tarife uygulamaya başlayacağından dolayı, emisyon yoğun ürünler üreten Türk ihracatçıların karbon ayak izlerinin azaltılması,büyük önem taşıyor. AB pazarı Türkiye ihracatının yüzde 40’ını oluşturuyor. 


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