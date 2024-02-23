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Küresel piyasalarda bugün... Teknoloji hisseleri ile endeksler yükselişte

23.02.2024 - 11:35 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Teknoloji hisseleri ile endeksler yükselişte | Piyasa Haberleri

Asya piyasaları Cuma günü ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın çarpıcı sonuçlar vermesi ve diğer teknoloji şirketlerinde Wall Street'i başka bir rekor seviyeye taşıyan bir ralli başlatmasının ardından çoğunlukla yükselişteydi. Avrupa ve ABD borsalarında da cuma günü "Nvidia coşkusu" devam etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Tokyo piyasaları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan bir gün sonra tatil nedeniyle kapalıydı. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1'den az düşüşle 16.728,00 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.001,38 puana çıktı. Çarşamba günü hükümet verileri Çin emlak piyasasında çok az toparlanma sinyali gösterdi. Çin'in birinci kademe şehirlerdeki yeni ev fiyatları Ocak ayında bir ay öncesine göre yüzde 0,4 düştü. Emlak sektörü Çin'in ekonomik faaliyetinin neredeyse üçte birini oluşturuyor ve sektör genelindeki erime büyüme üzerinde baskı yarattı. Hem yatırımcıların hem de tüketicilerin güvenini sarstı.

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Asya'nın diğer yerlerinde piyasalar çoğunlukla daha yüksekti. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.643,60 puana yükselirken, Seul'deki Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.670,40 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex yüzde 0,2 arttı ve Bangkok'un SET'i yüzde 0,2 düştü.

AVRUPA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI 

Avrupa'nın önde gelen borsaları, yatırımcıların küresel hisse senetlerinde rekor kıran bir haftanın son günü yükselişe geçti. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.704,49 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.919,77 puana yükselirken, Frankfurt'un DAX endeksi biraz daha yüksek olarak 17.375,03 puana yükseldi.

WALL STREET BORSALARI 

Perşembe günü S&P 500 yüzde 2,1 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.087,03'e yükseldi. Nasdaq yüzde 3 artışla 16.041,62 puana yükseldi. Teknoloji hisseleri arasında daha az ağırlığa sahip olan Dow Jones endeksi yüzde 1,2 artışla 39.069,11 puana yükseldi. Bu Dow Jones tarihinde, 39.000'in üzerindeki ilk kapanışını işaret ediyor.

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ABD'li şirket Nvidia'nın hisse senedi fiyatı perşembe günü rekor seviyede yükseldi. Bu artış diğer teknoloji şirketlerinin Wall Street borsalarını başka bir rekor seviyeye taşıyan bir ralli başlattı.

CUMA GÜNÜ DE WALL STREET YÜKSELİŞTE

Wall Street borsaları, Cuma gününe yükselişle başladı. ABD3'li teknoloji şirketi Nvidia'nın çarpıcı sonuçlarının Wall Street'i rekor seviyelere taşıyan teknoloji hisseleri rallisi bugün de devam etti. 

S&P 500 vadeli kontratları zil çalmadan önce yüzde 0,1'den az yükselirken, Dow Jones vadeli kontratları yüzde 0,1 yükseldi.

Nvidia, Perşembe günkü %16,4'lük kazancın ardından Cuma günü piyasa öncesinde %2 daha yükseldi .

PETROL FİYATLARI 

ABD gösterge ham petrolü 51 sent kayıpla varil başına 78,10 dolara geriledi. Brent ham petrolü 40 sent düşerek varil başına 82,30 dolara geriledi.


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