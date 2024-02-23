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Güven endeksi Şubat'ta azaldı

23.02.2024 - 10:47 | Son Güncelleme :
Güven endeksi Şubat'ta azaldı | Genel Haberler

Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksi perakende ticaret sektöründe de düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.
2024 yılı Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 101,5 seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

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Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6‘ya yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1’e geriledi.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı.


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