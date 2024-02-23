Kapasite kullanım oranı Şubat'ta arttı | Konut Haberleri

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2024 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

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