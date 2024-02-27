Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin | Kredi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik haberlerin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu, bakanlıktan açıklanmayan hiçbir habere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.



Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.



Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024

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