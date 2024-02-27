'Sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacı yüzde 50 artacak' | Emtia Haberleri

oodside Energy Group CEO'su Meg O'Neil, önümüzdeki 10 yıl içinde sıvılaştırılmış doğalgaz ihtiyacının yüzde 50 artacağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Avustralya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı Woodside Energy Group Ltd. önümüzdeki on yıl içinde LNG tüketiminin yüzde 50 artmasını bekliyor.

Şirketin CEO'sun Meg O'Neill, "Gelişmekte olan Asya'da bu talep artışının işaretlerini görüyoruz. Zaman içinde makul miktarda yeni arzın geldiğini göreceğimiz noktalar olacak, ancak talep artışı önümüzdeki yıllar boyunca bunu gerçekten absorbe edecek gibi görünüyor." dedi.

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Woodside uzun zamandır kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesini tamamlamak için daha fazla gaza ihtiyaç duyulacağını söylüyor ve LNG işinin daha da genişlemesine açık olduğunu belirtiyor.

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