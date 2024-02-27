Borsa düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa düşüşte
BİST 100 endeksi 9235 puanda seyrediyor.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 9350 puandan başladı. Endeks saat 17:20 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle 9235puana geriledi.
Dolar 31,1443 TL, euro ise 33,8261 TL seviyesinde. Gram altın 2035 TL'den işlem görüyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?