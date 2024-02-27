Borsa düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 9350 puandan başladı. Endeks saat 17:20 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle 9235puana geriledi. Dolar 31,1443 TL, euro ise 33,8261 TL seviyesinde. Gram altın 2035 TL'den işlem görüyor.

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