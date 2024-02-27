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TMSF'den gayrimenkul ve araç satışı

27.02.2024 - 11:32 | Son Güncelleme :
TMSF'den gayrimenkul ve araç satışı | Genel Haberler

TMSF, Markantalya AVM’de Kadıahmetoğulları Asfalt AŞ’ye ait 3 büro, 4 otomobil ve bir kısım demirbaşı satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçen sene büyük kısmı kredi/ipotek alacağına mahsuben olmak üzere Müflis Asya Katılım Bankası’na ihale edilen Markantalya AVM satışından sonra, bu defa Kadıahmetoğulları Asfalt AŞ’ye ait ofis katlarında yer alan 3 gayrimenkul ve 4 araç ile bir kısım demirbaşı satışa çıkardı.

Markantalya AVM’de hâlihazırda teknik alan olarak kullanılan 1430 metrekarelik bir bürodan başka 280 metrekarelik iki büro daha bulunuyor. TMSF, bu bürolarla birlikte 2 Mercedes ve 2 Citroen marka toplam 4 adet otomobil ile 84 parça demirbaş için toplam 72 milyon 500 bin TL muhammen bedelle 20 Mart 2024 tarihinde satış ihalesi düzenleyecek.

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MARKANTALYA AVM VE ISPARTA MEYDAN AVM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

TMSF’nin geçen seneki ihalesine sadece Müflis Asya Katılım Bankası AŞ tarafından teklif verilmiş ve Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM’deki 209 adet bağımsız bölüm toplam 3 milyar 950 milyon liraya, aynı zamanda en büyük alacaklısı olan Müflis Asya Katılım Bankası’na satılmıştı.
Müflis Asya Katılım Bankası, inşaat aşamalarında kullandırdığı ağırlıklı döviz cinsi kredilerle Kadıahmetoğulları grubunun toplam 6 milyar 100 milyon liralık borcunun içerisindeki 4 milyar 600 milyon liralık pay ile en büyük alacaklısı durumunda bulunuyordu.

Müflis Asya Katılım Bankası, iki AVM’nin mülkiyetini devralarak takipteki en büyük alacağından çok ciddi bir tahsilat yapmıştı.

MARKANTALYA AVM BATIKLIKTAN KURTARILDI

Şirket hissedarlarının bir kısmının firari durumda olduğu Markantalya AVM’nin yönetimi 2016 yılında TMSF kayyımlığına devredildiğinde şirketin borçları sebebiyle AVM’nin elektrikleri bile kesilme durumunda bulunuyordu.

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Borçları sebebiyle varlığını sürdürmesine imkan olmayan Markantalya AVM’nin, TMSF’nin “ticari iktisadi bütünlük” kararı ve alacaklı bankalarla yapılan protokollerle hayatta kalması sağlandı. Toplam 56 bin metrekare alanda 29 bağımsız bölümden oluşan Markantalya AVM, 2018 yılında 1 milyar 278 milyon 900 bin TL muhammen bedelle çıkılan ihalede satılamamıştı. Pandemi sürecinin olumsuz etkileri ve kira düzenlemeleri sebebiyle oluşan gelir kaybının ardından yapılan çalışmalarla, doluluk oranı ve ziyaretçi sayısı yeniden hedeflenen seviyeleri yakaladı.

ISPARTA’NIN 22 YILLIK SORUNU TMSF VE ISPARTA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİYLE ÇÖZÜLDÜ

İnşası 22 yıl boyunca yılan hikayesine dönen, şehir merkezinde atıl vaziyette duran ve yarım kalmış inşaat alanının yıkılması bile düşünülen Isparta Meydan AVM, TMSF ve Isparta Belediyesi’nin çabasıyla ekonomiye kazandırıldı. Belediyeye ait hal arazisine, Kadıahmetoğulları şirketi tarafından başlatılan kültür ve ticaret merkezi inşaatı tamamlanamamış metruk ve atıl vaziyette kalmıştı.
TMSF kayyım olarak atandıktan sonra belediye ile iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalarla hukuki ve mali sorunlar çözüldü. Öncelikle belediye ve diğer alacaklılarla protokoller yapılarak inşaat çalışmalarının önündeki engeller kaldırıldı. Bulunan yeni kredilerle 114 bin metrekare kapalı alana ve 491 bağımsız bölüme sahip AVM’nin inşaatı tamamlanarak 2022 yılında açılışı yapıldı.


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