Piyasalarda bugün... Wall Street rekorlardan dönerken Asya borsaları karıştı | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Salı günü ABD borsalarının rekor seviyelerinden geri dönmesinin ardından karıştı. Avrupa borsaları ise açıklanacak ekonomik veriler öncesi yatay seyrediyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Son günlerde iki kez rekor kıran Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi, 39.239,52 puan seviyesinde yatay bir seyir izledi. Japonya'da Ocak ayı enflasyonu yüzde 2 ile tahminlerin üzerinde açıklandı.

Çin piyasaları ise karışık seyrediyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 16.595,29 puana gerilerken, Shanghai endeksi yüzde 0,7 artışla 2.996,87 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.623,40 puana gerilerken, Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi. Bangkok'ta ise SET endeksi yüzde 0,5 kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI YATAY SEYİRDE

Avrupa'nın ana borsaları, Asya'da endekslerin zayıf performansının ardından yatırımcıların hafta sonunda açıklanacak önemli enflasyon ve diğer verileri beklemesiyle Salı günü işlem başlangıcında sakin kaldı.

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.688,65 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi 7.930,95 puanda yatay seyrederken, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,1 artışla 17.438,80 puana yükseldi.

WALL STREET'TE BUGÜN

Pazartesi günü S&P 500 endeksi, geçen haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapattıktan sonra yüzde 0,4 düşüşle 5.069,53 puana geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.069,23 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 15.976,25 puana geriledi.

S&P 500 üst üste dördüncü ayını da kazançla kapatma yolunda ilerliyor ve son 17 hafta içindeki 15. kazanç haftasını geride bırakıyor.

ABD gösterge ham petrolü, 14 sent artışla varil başına 77,72 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 13 sent artışla varil başına 81,80 dolara yükseldi.

Etiketler