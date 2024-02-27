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Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

27.02.2024 - 09:31 | Son Güncelleme :
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde geldi | Ekonomi Haberleri

Ocak ayında Japonya'da enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşerek beklentileri aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'da tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda da yavaşlayarak Ocak ayında yüzde 2,0'a geriledi. Dünyanın dördüncü büyük ekonomisinde, değişken taze gıda fiyatları hariç tutulduğunda yıllık fiyat artışı Aralık ayında yüzde 2,3 oranında artmıştı. 

Çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olarak bilinen aylık rakam, yüzde 1,9'luk enflasyon beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Ancak enflasyon, Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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Bu durum, sürdürülebilir enflasyonu yüzde 2,0 olarak hedefleyen Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranlarından ve tahvil getirileri üzerindeki sıkı kontrolünden uzaklaşabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.


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