TÜİK açıkladı, ev satışları arttı... Uzmanlar tarih verdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? | Konut Haberleri

TÜİK Şubat ayında konut satışlarının yüzde 17 arttığını açıkladı. Gayrimenkul uzmanları konut fiyatlarındaki gerilemenin ev almak isteyenleri bu dönemde harekete geçirdiğini, konut kredi faizlerindeki düşüş ile ev satışlarının artacağını belirtti. Uzmanlar ayrıca kredi faizlerinin düşeceği ve sektörün canlanacağı tarihle ilgili tahminde de bulundu.

Eren Sakarya / Hurriyet.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında devam eden düşüş serisi böylece sona erdi. Uzmanlar sektörün kredi faizlerinin düşmesiyle canlanacağını ve faizlerde de gerileme beklediklerini tahmin ederken 2024'ün ilerleyen dönemlerinde de sektörün canlanacağını öngörüyor.

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'OLASI FAİZ İNDİRİMİ İLE SATIŞLARDA HIZLI YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ'

Lüks konut uzmanı Merve Ertem Marangozoğlu konut satışlarındaki artışı değerlendirdi. Marangozoğlu Konuta olan talebin devam ettiğini ancak mevduat faizlerindeki artışın ve konut kredi faizlerinin konuta olan isteği ikinci plana ittiğini belirtti. Marangozoğlu "Konut fiyatlarının da böyle bir dönemde düşüş göstermesi satın almak isteyenleri harekete geçirdi. Konut fiyatlarındaki uygunluk satışları desteklemeye başladı. Ayrıca Merkez Bankası tarafından olası bir faiz indirimi sürecinin başlamasıyla konut fiyatlarında yeniden hızlı yükseliş görebiliriz. Konut inşa maliyetlerindeki artış da konut alımı talebini öne çekti. Fiyatların hızla arttığı bir ortamda fırsat bilinerek eğer uygun finansman da varsa konut alınması ileriye yönelik gerçek bir yatırım olacaktır" açıklamasında bulundu.

Banka kredisiyle konut alımının bu ay da gerileme gösterdiğini belirten Marangozoğlu "Yüksek faiz olan dönemde kredili konut alımları durağanlaşır bu da oldukça normaldir. Nakit parası olanlar, altınını bozduranlar değerlenen tasarruflarıyla konut alımı yapabiliyor" diye belirtti.

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KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ İLE SATIŞLAR CANLANACAKTIR

Sıfır konut satışlarında canlanmanın ne zaman görülebileceği ile ilgili yorumda bulunan Marangozoğlu, "Sıfır konut başlangıçları ve devam eden inşaatların ritmi düşüş yaşıyor. Yükselen maliyetler bunda büyük etken oluyor. Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte sıfır konut satışlarında canlanma görülebilir" diye konuştu. Düşük faizli konut kredisi kampanyası beklentileri ile ilgili olarak konut uzmanı, "Konut kredisi faizlerinin düşmesi beklentiler dahilinde bulunuyor" dedi. Marangozoğlu "Yüzde 2'nin altında konut kredisi faizi ve uzun vadeli finansmanla konuta olan talep yeniden canlanabilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ikinci konutunu alacak kişilere verilen konut değerinin yüzde 22.5'i oranındaki kredi şartının da kalkması inşaat sektörünü canlandıracaktır" diye belirtti.

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KREDİ HACMİNDE ARTIŞ VAR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Şubat ayı konut satışının geçen yılın aynı ayına göre ölçülmesi doğru bir ölçme olmadığını belirterek, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ülkemizin deprem felaketini yaşadığını hatırlattı. Özelmacıklı "Ancak Ocak ayına göre konut satışlarında yüzde 17'lik bir artış var. Geçen yılın ilk iki ayına göre kıyasladığımızda ise yüzde 2'lik bir düşüş söz konusu" diye belirtti. BDDK'nın konut kredisi hacminde artış olduğunu ifade eden Özelmacıklı İpotekli satışlar Ocak ayında yüzde 7'ye, Şubat ayında ise yüzde 9 seviyesine çıktı" dedi. Özelmacıklı enflasyonist ortamda kredi faizlerin yükseleceğini değerlendiren bazı tüketicilerin kredi çekip konut yatırımı yaptığını belirtti.

'POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ARTAN FİYATLAR YABANCIYA SATIŞI ETKİLEDİ'

Yabancılara konut satışındaki düşüş göze çarpıyor. Şubat ayında yabancı vatandaşlara konut satışları yüzde 44 oranında geriledi. Özelmacıklı göçmen politikalarındaki bazı değişikliklerin satışları etkilediğini hatırlatıyor. Bilindiği üzere bazı bölgelerde yabancılara ikametgah verilmesi durdurulmuştu. Özelmacıklı "Gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar da önemli bir etmen. Bunun üzerine yabancılar başka ülkelere göç ediyor. Bu durumdan en çok İstanbul ve Antalya gibi şehirlerdeki satışlar etkilendi" diye belirtti.

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'YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE SEKTÖR CANLANABİLİR'

Özelmacıklı şu an konut satışına yönelik kredilerle ilgili bir çalışma olmadığını belirterek "Ekonomi yönetiminin böyle bir çalışma için enflasyonun gerilemesini bekliyor" dedi. Özelmacıklı konut satışlarının canlanmasını beklediği tarihi söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Enflasyonun düşüş eğilimi göstermesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kredilerle ilgili bir çalışma bekliyorum. Eylül - Ekim dönemi gibi konut satışlarında bir canlanma başlayabilir."

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