Yabancılar hisse sattı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları devam etti.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Mart haftasında 292,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 259,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 10,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 6,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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33.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATILDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 587,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 411,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 678,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 101,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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