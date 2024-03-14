  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Yabancılar hisse sattı
‹ Önceki Haber Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı Sonraki Haber › TÜİK açıkladı, ev satışları arttı... Uzmanlar tarih verdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? TÜİK açıkladı, ev satışları arttı... Uzmanlar tarih verdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

Yabancılar hisse sattı

14.03.2024 - 14:56 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse sattı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları devam etti.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Mart haftasında 292,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 259,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 10,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 6,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı
33.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATILDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 587,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 411,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 678,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 101,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.892 Değişim: -0,21% Hacim : 65.748 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 8.870 14.03.2024 Yüksek 8.973
Açılış: 8.941
32,1228 Değişim: 0,25%
Düşük 32,0041 14.03.2024 Yüksek 32,1893
Açılış: 32,0416
35,1473 Değişim: -0,05%
Düşük 34,9888 14.03.2024 Yüksek 35,4795
Açılış: 35,1633
2.233,11 Değişim: -0,38%
Düşük 2.229,64 14.03.2024 Yüksek 2.251,48
Açılış: 2.241,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.