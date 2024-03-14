Türkiye ve İngiltere arasında anlaşma imzalandı! Bakan Bolat gelişmeyi duyurdu | Politika Haberleri

Türkiye ve İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha da genişletmek için müzakereler başlıyor. Yapılan görüşmeler neticesinde 26 maddelik eylem planı imzalandı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris "Yeni bir STA, iki ülke ekonomisine de fayda sağlayacak ve ortaklığımızı güçlendirecektir" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "İki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek olan önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Kra

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Serbest Ticaret Anlaşmaları'na ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi için müzakereler başlıyor. Bugün İstanbul’da Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’ni toplandı.

Toplantı neticesinde Türkiye ve İngiltere arasında yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük gibi alanların yanında kültür, çevre, enerji ve ulaştırma alanlarını ilgilendiren konular ele alındı.

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BAKAN BOLAT: ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sayın Kemi Badenoch ile Londra'da çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, 19 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi ile ülkemiz için stratejik bir ticaret ortağıdır. Ayrıca, Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli dördüncü ihracat partneri olup, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırım yapan beşinci ülkedir. Bu verimli görüşmeyi, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek olan önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Krallık ile ticaret diplomasisi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Bolat ayrıca şunları da söyledi:

"Birleşik Krallık ziyaretimiz kapsamında Türk-Birleşik Krallık iş insanları ile yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki yapıcı iş birliğinin neticesinde ticaret hacmimiz 2023 yılında 19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hedefimiz bu olumlu seyri devam ettirmek ve ticaret hacmimizi daha yukarılara taşımak için adımlarımızı hızlandırmak. Bu amaca ulaşmak için bugün Birleşik Krallık ile tarihi bir adım atarak, Serbest Ticaret Anlaşmamızı (STA) güncelleme sürecini başlattık. Ticari iş birliklerimizin daha kapsayıcı olması, topluluklarımızın arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi, yakın ve verimli iş birliklerinin oluşturulması ile ekonomik hedeflerimize rahatlıkla ulaşacağımıza olan inancımız tamdır."

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İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ MORRIS: FAYDA SAĞLAYACAK VE ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEKTİR

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ise "İngiltere ve Türkiye için heyecan verici haberler!

Bugün İngiltere ticari bağlarımızı güçlendirmek için Türkiye ile genişletilmiş Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine resmen başladığını duyurdu

Türkiye, 26 milyar Sterlini aşan toplam ticari ilişkisiyle 🇬🇧’ın vazgeçilmez bir ortağı ve yakın NATO müttefikidir.

Yeni bir STA, iki ülke ekonomisine de fayda sağlayacak ve ortaklığımızı güçlendirecektir.

Hem Birleşik Krallık’ta hem de Türkiye'de refahı artırmak için diplomatik ilişkimizde daha fazla işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

1990 YILINDAKİ ANLAŞMANIN YERİNE GEÇECEK



İngiltere Hükümeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticaretin 2022'deki 26 milyar sterlini bulduğu kaydedildi. İngiliz hükümeti yeni ticaret anlaşmasının 1990'da yapılanın yerine geçeceği ifade edildi.

Anlaşma ile İngiltere'nin GSYİH'nın çoğunu hizmet sektöründeki güçlü yönlerine odaklanılacak. 2020 yılında İngiltere'de 57 bin 000 istihdam Türkiye'ye yapılan hizmet sektörüne yönelik ihracat ile sağlandı.

Hükümet sitesinde Türkiye'nin, karbon emisyonunu azaltma çabaları ve demiryoluna yaptığı önemli yatırımların da etkisiyle, özellikle ulaştırma, mühendislik, finansal hizmetler, üretim ve teknoloji alanlarında İngiliz işletmeleri için önemli fırsatlar sunduğu belirtiliyor.

İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, Türk mevkidaşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte bugün Londra'da görüşmelere başladı. Badenoch ise şu açıklamaları yaptı:

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"Birleşik Krallık'ın önemli bir ekonomik ve stratejik ortağı olan Türkiye ile ticaret müzakerelerine başlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Halihazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var. Bu ilişki, 21. Yüzyıla uygun yeni, modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek. İyileştirilmiş bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın hizmet sektörüne bu büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayacak. Ayrıca anlaşma Birleşik Krallık genelinde istihdamı destekleyecek."

Birleşik Krallık, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci hizmet sektörü ihracatçısı durumunda. Ancak hizmet sektörü 2022'de Türkiye'ye yapılan ihracatın yalnızca yüzde 27'sini oluşturuyor. İngiltere Hükümeti, yeni ticaret anlaşması, Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye yaptığı hizmet ihracatında büyük bir artış sağlamayı istediklerini ifade etti. Hükümet internet sitesi, anlaşma ile fındık, buğday ve domates gibi ithal Türk mallarına daha iyi erişim sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye, 4'üncü büyük ihracat pazarı olan İngiltere'nin taşıt, giyim ve elektrikli makine gibi malları için önemli bir tedarikçi konumunda. 2022 yılında İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatı, jeneratörler ve metaller de dahil olmak üzere 6,7 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

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