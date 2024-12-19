Son dakika haberi... 51 ilde 607 arsa satılıyor! Yüzde 25'i peşin 24 ay vadeli... Fiyatlar 90 bin liradan başlıyor

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Türkiye'de yatırım için alınan arsalar belli zaman sonra yeri ve konumuna göre devasa paralara satılıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Türkiye genelinde 51 ilde 607 muhtelif arsayı satmak için harekete geçti.

24-25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırma ile ilan edilen arsalar yeni sahiplerinin olacak. Ödemelerin yüzde 25'i peşin geri kalanı 24 ay taksitle yapılacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin banka hesabına teminatı ödemeleri gerekiyor.

Muhammen Bedeli 200.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 550.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 55.000 TL

Muhammen Bedeli 550.001 ile 1.350.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 135.000 TL

Muhammen Bedeli 1.350.001 ile 3.300.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 330.000 TL

Muhammen Bedeli 3.300.001 ile 8.100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 810.000 TL

Muhammen Bedeli 8.100.001 ile 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL

Muhammen Bedeli 20.000.001 TL ile 51.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.100.000 TL

Muhammen Bedeli 51.000.001 ile 135.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 13.500.000 TL

Muhammen Bedeli 135.000.001 ile 300.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 30.000.000 TL

Muhammen Bedeli 300.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 60.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

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İHALE EVRAKLARINI İNCELEYİN

Bazı arsalar üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve beyanlar bulunuyor. İhaleye katılmadan önce alınmak istenen arsanın nitelikleri iyi incelenmesi gerekiyor.

ARSALAR NERELERDE?

24 Aralık 2024 tarihinde Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana ve Elazığ, 25 Aralık 2024 tarihinde ise Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan ve Mersin'deki arsalar ihale edilecek.

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İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR VAR

Fikirtepe'de inşa edilen konutların içinde özel sosyal kültürel tesis alanı, Suadiye Marmaray Durağı'nın önündeki alan, Sefaköy'de arsa, Arnavutköy Haraççı'da çevreyoluna cepheli arsalar bulunuyor.