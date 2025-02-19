Son dakika... Emlak Konut'un kampanyası belli oldu... İşte detayları

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Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı’nın orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın detaylarını

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıkladı.

Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Emlak Konut Kampanyası 25 projede geçerli olacak.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:



• Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.



• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.



• Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.



Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.



Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

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"DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Emlak Konut olarak, 72 yıllık köklü geçmişimizle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attık. Bugün de geleceğe olan inancımızla buradayız.

Şimdi öncelikle Gayrimenkul sektörünün genel durumu, 2024 yılındaki başarılarımız ve 2025 hedeflerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.



2024 yılı konut sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 484 bini ilk el, 994 bini ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır. Söz konusu veriler, bir önceki yıla kıyasla %20,6’lık bir artışı işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında gözlenen artış, sektöre olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173’e ulaştı.



Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye’nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.



Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bununla birlikte 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk.



2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı’ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık.

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Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45’e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir.Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır.Bu tablolar doğrultusunda önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz.Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU PROJELER

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ - Arnavutköy, İstanbul

YENİ FİKİRTEPE İstanbul/Kadıköy

BALIKESİR EMLAK KONUTLARI Balıkesir, Altıeylül

KUZEY ADALAR İstanbul , Kartal

ALLSANCAK İzmir, Alsancak

BARBAROS 48 İstanbul/Beşiktaş

BATIYAKASI İstanbul/Kartal

EBRULİ KAYAŞEHİR İstanbul/Başakşehir

EVORA İZMİR İzmir

TUAL ASYA İstanbul , Sancaktepe

BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE İstanbul , Başakşehir

GÖLYAKA İSTANBUL İstanbul, Avcılar

GÖKTÜRK KEMER EVLERİ İstanbul , Eyüpsultan

ODAK İSTANBUL İstanbul , Bağcılar

HAYAT FLORA İstanbul, Küçükçekmece

MAJÖR GÖLYAKA İstanbul/Avcılar

MEYDAN BAŞAKŞEHİR İstanbul, Başakşehir

NEZİHPARK BAHÇEKENT İstanbul/Başakşehir

NİDAPARK İSTİNYE İstanbul, Sarıyer

PARK YAŞAM ANTALYA Antalya, Aksu

PARK YAŞAM ÇINARKÖY İstanbul , Çekmeköy

SENFONİ ETİLER İstanbul , Etiler

TUAL GÖLYAKA İstanbul, Avcılar

VADİ PANORAMA İstanbul , Kağıthane

YENİ LEVENT İstanbul/Sarıyer

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"VATANDAŞLARIMIZ SAĞLAM VE UYGUN FİYATLI KONUTLARA KAVUŞUNCAYA KADAR DURMAYACAĞIZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını deprem bölgesinde yaptık, yapıyoruz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın tamamını Allah’ın izniyle yuvalarına kavuşturacağız. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut/kira sorununa da neşter atıyoruz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız’ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamız ile de dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul’da, Ankara’da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız” mesajını verdi.