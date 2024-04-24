Merkez Bankası konut fiyatları artış oranını açıkladı | Konut Haberleri

Konut fiyatları Şubat ayında yüzde 2,2 oranında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı konut fiyatları artış oranını açıkladı. TCMB tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216,0 seviyesinde gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.

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