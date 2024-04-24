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Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları arttı

24.04.2024 - 10:35 | Son Güncelleme :
Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları arttı | Ekonomi Haberleri

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılında, geçen yıla göre yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Yurt İçi Turizm 2023 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32 artarak 11 milyon 509 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 77 milyon 472 bin geceleme yaptı.

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ORTALAMA GECELEME SAYISI 7,7 GECE OLDU

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 61 milyon 463 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 473 milyon 79 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 45 MİLYAR 734 MİLYON 935 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 140 artarak 45 milyar 734 milyon 935 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 42 milyar 526 milyon 11 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 3 milyar 208 milyon 924 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 3 bin 974 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 91'ini 209 milyar 128 milyon 153 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 9'unu ise 20 milyar 667 milyon 298 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 3 bin 739 TL oldu.

Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,2 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 30 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 11,6 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 136,2, ulaştırma harcamalarında yüzde 126 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 189,9'luk artış görüldü.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 17 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 111, ulaştırma harcamalarında yüzde 72 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 164,3'lük artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 60,5 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Bu çeyrekte, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5,2 ile "sağlık" yer aldı. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 58,3 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 33,1 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 619 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 746 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 941 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 320 milyon 410 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 72 milyon 620 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 38 milyon 263 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.


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