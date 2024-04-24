  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Volvo'nun kârı ilk çeyrekte yüzde 8 arttı
‹ Önceki Haber Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları arttı Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları arttı Sonraki Haber › Türkiye Expo 2023 Doha’dan ödülle dönüyor Türkiye Expo 2023 Doha’dan ödülle dönüyor

Volvo'nun kârı ilk çeyrekte yüzde 8 arttı

24.04.2024 - 10:53 | Son Güncelleme :
Volvo'nun kârı ilk çeyrekte yüzde 8 arttı | Ekonomi Haberleri

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, güçlü perakende satışların etkisiyle 2024 yılı ilk çeyreği temel faaliyet kârlarında artış olduğu bildirildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Volvo Cars, 2024 yılı ilk çeyreğinde kârının yıllık yüzde 8 artışla 6,8 milyar İsveç kronu (629 milyon dolar) olduğunu açıkladı. CNBC haberine göre şirketin geliri ise, 2023′ün ilk çeyreğine göre yüzde 2 düşüşle 93,9 milyar kron oldu.

Şirket, Mart ayında tüm zamanların yeni aylık satış rekorunu kırmıştı. Mart ayında şirketin perakende satışlarının yıllık yüzde 12 artışla 182.687 araca yükseldiğini belirtti. Şirket, sonuçların yıllık satış hacminde en az yüzde 15 büyüme hedefine doğru ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Volvo Cars CEO'su Jim Rowan yaptığı açıklamada, "İlk çeyrek sonuçlarımız ile önümüzdeki yıl için sağlam bir temel oluşturarak yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptık" dedi. Elektrikli otomobillerde brüt kar marjı ilk çeyrekte önceki yıla göre yüzde 7′den yüzde 16′ya yükseldi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.717 Değişim: -0,05% Hacim : 96.998 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.664 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,5387 Değişim: 0,16%
Düşük 32,4671 26.04.2024 Yüksek 32,5626
Açılış: 32,4865
34,9072 Değişim: -0,18%
Düşük 34,8478 26.04.2024 Yüksek 35,0042
Açılış: 34,9718
2.438,18 Değişim: 0,08%
Düşük 2.433,48 26.04.2024 Yüksek 2.442,08
Açılış: 2.436,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.