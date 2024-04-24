Volvo'nun kârı ilk çeyrekte yüzde 8 arttı | Ekonomi Haberleri

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, güçlü perakende satışların etkisiyle 2024 yılı ilk çeyreği temel faaliyet kârlarında artış olduğu bildirildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Volvo Cars, 2024 yılı ilk çeyreğinde kârının yıllık yüzde 8 artışla 6,8 milyar İsveç kronu (629 milyon dolar) olduğunu açıkladı. CNBC haberine göre şirketin geliri ise, 2023′ün ilk çeyreğine göre yüzde 2 düşüşle 93,9 milyar kron oldu.

Şirket, Mart ayında tüm zamanların yeni aylık satış rekorunu kırmıştı. Mart ayında şirketin perakende satışlarının yıllık yüzde 12 artışla 182.687 araca yükseldiğini belirtti. Şirket, sonuçların yıllık satış hacminde en az yüzde 15 büyüme hedefine doğru ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

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Volvo Cars CEO'su Jim Rowan yaptığı açıklamada, "İlk çeyrek sonuçlarımız ile önümüzdeki yıl için sağlam bir temel oluşturarak yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptık" dedi. Elektrikli otomobillerde brüt kar marjı ilk çeyrekte önceki yıla göre yüzde 7′den yüzde 16′ya yükseldi.

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