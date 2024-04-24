Türkiye Expo 2023 Doha’dan ödülle dönüyor | Ekonomi Haberleri

80 katılımcı ülkeyle “Yeşil Bir Çöl, Daha İyi Bir Çevre” teması çerçevesinde gerçekleştirilen Expo 2023 Doha’nın başarılı pavilyon özel ödülleri, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Zengin içeriği ve beğeni toplayan mimari tasarımıyla ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Türkiye Pavilyonu, düzenlenen törende “Bahçecilikte Mükemmellik ve İnovasyona İlişkin En İyi Örnek Pavilyon” içeriğinde AIPH (The International Association of Horticultural Producers) Uluslararası Büyük Ödülü’nü kazandı.

“Bahçeciliğin Anavatanı” mottosuyla Türkiye’nin 7 bölgesinden bahçecilik ve tarım ürünlerinin tanıtıldığı Türkiye Pavilyonu’nda, ziyaretçiler Türk tarımının dününden bugününe bir yolculuğa çıkartıldı. Teknolojik ve yenilikçi bir bakış açısıyla oluşturulan sergileme alanlarında Türkiye’nin zengin ürün yelpazesi ve endemik bitki çeşitliliği tanıtıldı. Uluslararası ziyaretçilerin geleneksel Türk kültür, sanat ve gastronomisinden örnekleri büyük bir ilgiyle deneyimlediği Türkiye Pavilyonu, 6 ay boyunca en çok ziyaret edilen pavilyonlardan birisi oldu.



Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde oluşturulan Türkiye Pavilyonu, organizasyon boyunca etkileyici bir varlık sergiledi. Bakanlık, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ve ticari fırsatlarını tanıtmak için yoğun bir şekilde çalışarak, Expo süresince düzenlenen etkinlikler ve sergiler aracılığıyla, Türk iş dünyasının çeşitliliğini ve yenilikçi yaklaşımlarını vurguladı.

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Organizasyonda çeşitli endüstrilerden içeriklerle Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortamıyla ilgili potansiyel iş birliği fırsatlarını öne çıkartan Bakanlık, katılımcılara Türk mallarını ve hizmetlerini keşfetme fırsatı sağladı.

4 Aralık 2023 tarihinde Doha’da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buradaki temaslarının ardından Expo 2023 Doha fuar alanını ziyaret etti. Expo alanında Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yetkililerden pavilyon hakkında bilgi aldı ve özel defteri imzalayarak hatıra fidanı dikti.



2 Ekim 2023 – 28 Mart 2024 tarihleri arasında, tüm dünyadan değişik kültürlerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Expo 2023 Doha dünya sergisi, coşkulu gösterilere sahne olan bir kapanış töreniyle faaliyetlerini sonlandırdı. Türkiye; Ticaret Bakanlığı himayelerinde, tasarım, prodüksiyon ve organizasyon faaliyetlerinin dDf (Dream Design Factory) firması tarafından üstlenildiği Türkiye Pavilyonu ile ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ve en çok takdir toplayan ülke pavilyonlarından biri olarak, misyonunu AIPH Uluslararası Büyük Ödülü’nü kazanarak başarıyla tamamladı.

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