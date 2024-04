Londra borsası rekor tazeledi! Petrol fiyatları ve Asya hisseleri yükselişte... | Piyasa Haberleri

Asya hisseleri Çarşamba günü yükselirken Londra borsası rekor tazeledi. ABD vadeli işlemleri yükselirken, petrol fiyatları düşüş kaydetti.

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, sabah işlemlerinde yüzde 2,1 artışla 38.337,23 puana yükselirken, para birimi yen hafta boyunca 34 yılın en düşük seviyelerinde kaldı.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi üst üste beşinci çeyrekte de enflasyonun yavaşladığının açıklanmasının ardından yüzde 0,3 artışla 7.705,70 puana ulaştı.

Güney Kore'de Kospi, Samsung Electronics'in yüzde 3,8'lik kazancının öncülüğünde yüzde 1,9 artışla 2.672,87 puana yükseldi.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 17.053,06 puana yükselirken, Hang Seng Tech Endeksi yüzde 2,7 artış gösterdi. Şanghay endeksi yüzde ise 0,2 artışla 3.026,88 puana yükseldi. Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 2,3 oranında değer kazandı.

AVRUPA PİYASALARI

Londra borsası, jeopolitik gerilimlerin azalması ve enflasyonun soğumasıyla faiz oranı indirimi umutlarının etkisiyle Çarşamba günü açılış işlemleriyle yeni bir rekor zirveye ulaştı.

Londra'nın en iyi şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksi, Salı günü kırılan önceki rekoru gölgede bırakarak tüm zamanların zirvesi olan 8.083,92 puana yükseldi.

Diğer yandan Frankfurt DAX endeksi açılışta yüzde 0,2 artışla 18.173,29 puana yükselirken, Fransız lüks grubu Kering'in Gucci satışlarındaki düşüşe ilişkin kar uyarısı yayınlamasının ardından Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.091,60 puana geriledi.

WALL STREET

Salı günü S&P 500 yüzde 1,2 artışla 5.070,55 puana yükseldi. Dow Jone yüzde 0,7 artışla 38.503,69 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 1,6 artışla 15.696,64 puana yükseldi.

TAHVİL VE PETROL FİYATLARI

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, özellikle hızlı büyüyen ve yüksek temettü ödeyen hisse senetleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüzde 4,59'a düştü.

Petrol ticaretinde ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 1 sent kayıpla varil başına 83,35 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 7 sent düşüşle varil başına 87,32 dolardan işlem gördü.

