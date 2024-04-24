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Kapasite kullanımı oranları belli oldu

24.04.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanımı oranları belli oldu | Genel Haberler

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.


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