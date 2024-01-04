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Ev sahipleri dikkat! Yeni rakam açıklandı

04.01.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
Ev sahipleri dikkat! Yeni rakam açıklandı | Konut Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

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Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

KİRALARI MUTLAKA BANKADAN "KİRA ÖDEMESİ" SEÇENEĞİYLE GÖNDERİN

Kiracı olanlar kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınıyor.

Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

EVE YAPTIĞINIZ TÜM MASRAFLARI DÜŞEBİLİRSİNİZ

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafları vergiden düşebilirsiniz. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacaktır.


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