İşte Afrika'nın yeni en zengini! Çimento kralını tahtından etti... | Ekonomi Haberleri

Serveti 12 milyar dolara ulaşan Johann Rupert, Afrika'nın çimento kralı olarak bilinen Aliko Dangote'yi tahtından ederek kıtanın en zengin kişisi oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Güney Afrikalı iş adamı Johann Rupert, Nijerya para birimi Naira'nın değer kaybetmesi nedeniyle Dangote Group'un kurucusu Nijeryalı milyarder Aliko Dangote'yi geçerek yeniden Afrika'nın en zengin kişisi oldu.

Forbes Dergisi'nin milyarderler sıralamasına göre Rupert şu anda 12 milyar dolarlık net servete sahipken Dangote'un net serveti 10 milyar doların hemen altına dültü. Rupert, İsviçre merkezli lüks ürünler şirketi Richemont'un ve Güney Afrika merkezli Remgro şirketinin sahibi.

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Rupert, 2023'ün Haziran ayında yine kısa bir süreliğine 12 yıldır aralıksız Afrika'nın en zengini olan Dangote'yi tahtından etmişti.

Sıralamada Dangote'yi yakından takip eden Rupert, Nijerya Merkez Bankası'nın resmi döviz piyasasını serbest bırakma kararının ardından Nijeryalı milyarderi geçti. Nijerya Merkez Bankası'nın bu kararı ardından Dagote'nin serveti 4,12 milyar dolar eridi.

ÇİMENTO KRALI

Aliko Dangote, enerji den çimento üretimine kadar birçok kolda faaliyet gösteren Dangote Group'un başındaki isim. Dangote'nin Nijerya'da kurduğu 20 milyar dolar değerindeki petrol rafinerisinin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu petrol rafinerisi ile Dangote'nin yeniden Afrika'nın en zengini olması olası. Dangote, Afrika'nın önde gelen çimento üreticisi olması nedeniyle çimento kralı olarak biliniyor.

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