Zuckerberg neden Facebook hisselerini satıyor? Son iki ayda elden çıkardı... | Teknoloji Haberleri

Dünyanın en zengin 7'nci kişisi Mark Zuckerberg, sahibi olduğu Facebook'un çatı platformu Meta'nın son iki ayda yaklaşık yarım milyar dolar hissesini sattı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Adını Meta Platforms olarak değiştiren ünlü sosyal medya platformu Facebook Inc.'in kurucusu Mark Zuckerberg'in 2023'ün Kasım ve Aralık aylarında Meta hisselerini sattığı ortaya çıktı. Zuckerberg, bu iki aylık dönemde 1,28 milyon hisseyi toplam 428 milyon dolara sattı. ABD'li milyarderin Kasım 2021'den bu yana hisse satmadığı öğrenildi.

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2023 YILINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Zuckerberg'in Meta hisselerindeki çarpıcı yükseliş sonrası hisselerini sattığı öğrenildi. 2022 yılı sonunda 7 yılın en düşük seviyesine gelen Meta hisseleri yükselişe geçmişti. Şirketin hisseleri 2023 yılında yaklaşık yüzde 194'lük bir değer kazandı. Özellikle Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'in kurulması bu yükselişi tetikleyici faktörlerden oldu. Bu yükseliş ABD'de NVIDIA'dan sonraki en büyük değer artışı oldu.

125 milyar dolar serveti bulunan Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin 7'nci kişisi konumunda. Zuckerberg, Meta'nın yaklaşık yüzde 13'üne sahip. Zuckerberg, 2021 yılında sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp'ı Meta Platforms adı altında toplamıştı. Daha önce bu platformlar Facebook Inc. bünyesinde yönetiliyordu.

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