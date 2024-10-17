Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Elden kira ödeme devri bitti... Ceza kesilmeye başlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre konut ya da iş yeri kira bedelleri bundan sonra mülk sahiplerine elden ödenmeyecek. Ödemeler banka, PTT ya da diğer finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilecek.

KURALA UYMAYANLARA CEZA

Elden ödeme yapanlar tespit edilmesi halinde ev-iş yeri sahibi ve kiracıya ayrı ayrı olmak üzere ceza uygulanacak.

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20.000 Türk lirasından, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10.000 Türk lirasından, bunlar dışında kalanlar hakkında 5.000 Türk lirasından az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon Türk lirasını geçemeyecek.

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KENDİNİ İHBAR EDENLERE CEZA YOK

Tevsik zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların; durumu, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına bu düzenleme uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlar için asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan tutarlar ile ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.