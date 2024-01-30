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'49 bin işletmeye 14 milyar Türk Lirası destek sağladık'

30.01.2024 - 16:50 | Son Güncelleme :
'49 bin işletmeye 14 milyar Türk Lirası destek sağladık' | Kobi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Mikro ve küçük işletmelere son iki yıl içerisinde 56 bin 654 kadını istihdam ederken 49 bin mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar Türk Lirasının üzerinde destek sağladık” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ‘Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara’ programı Ankara’da bir otelde düzenlendi. Program çerçevesinde iki bakanlık arasında ‘Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi’ iş birliği protokolü imzalandı. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Kadın Girişimciliği Web Sitesi’nin’ de tanıtımını yaptı. Söz konusu web sitesi ile kadın girişimciliğin desteklenmesi, kadınların ihtiyaç duyduğu bilgilerin ulaştırılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra web sitede rol model girişimci kadınların hikayeleri, haberleri ve faaliyetleri de yer alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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“49 BİN İŞLETMEYE 14 MİLYAR TÜRK LİRASI DESTEK SAĞLADIK”

KOSGEB programları ile kadın istihdamına öncelik verdiklerine dikkati çeken Bakan Kacır, “Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Mikro ve küçük işletmelere son iki yıl içerisinde 56 bin 654 kadını istihdam ederken 49 bin mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar Türk Lirasının üzerinde destek sağladık” diye konuştu.

Finansman destek programlarının; gençlere, kadınlara, engellilere ve şehit yakınlarının iş fikirlerini hayata geçirme noktasında öncelik oluşturduğunu aktaran Bakan Kacır, söz konusu hibe ve finansmanların tutarlarının artırarak uyguladıklarını anlattı.

Geleneksel ve yeni girişimcilik programlarının önemini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları kaydetti:

“Geleneksel ve yeni girişimcilik programlarıyla son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize 13 milyar Türk Lirası destek sunduk. Finansman destek programıyla da 6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar Türk Lirası finansman sağladık. Ulusal Teknolojik Stratejisinin önemli başlıklarından birisi kadın girişimci inisiyatifini başlatmaktı. Kalkınma Ajanslarımızın 2024 yılı önceliğini ‘kadın istihdamı ve kadın girişimciliği’ temasını olarak belirledik.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin Türkiye’de ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmeti gibi yeni teknoloji alanlarını tercih ettiğini belirtti.

Dijital teknolojileri ve inovasyonu ön plana çıkaran girişimci kadınların Türkiye’nin global rekabette konumunu ve elini güçlendirdiğini dile getiren Bakan Göktaş, “Yapay zeka, günümüzde sağlık, eğitim, tarım ve daha birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralıyor. Kadınların özellikle yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında çalışmalar yapmaları, ülkenin teknolojik altyapısını ve yetenek havuzunu zenginleştiriyor” ifadesini kullandı.

Kadın girişimcilerin fen, teknoloji, mühendislik ve bileme ilgisinin gelecek nesiller için rol model oluşturduğunu anlatan Bakan Göktaş, “Türkiye'nin inovasyon yolculuğunda kadınların bu aktif rolü, ülkemizde dünya çapında rekabet edebilir bir teknoloji ekosisteminin temellerini atıyor. Girişimcilik potansiyelini ulusal ağlar kurarak ve uluslararası ağlara dahil olarak ilerletmek çok kıymetli. Kadın girişimciler de yeni teknolojileri takip ederek, uluslararası ağlar oluşturarak Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.

Kadın girişimci Ayşe Ertaş’ın öyküsünü paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şöyle konuştu:

“Üniversite yıllarında aklında olan projelerini gerçekleştirme konusunda oldukça kararlı. İş kurma fikrini geliştiriyor. Çalışma arkadaşıyla birlikte savunma sanayi için yeni nesil simülatörler geliştiriyorlar. Bu simülatörler, araç hareketlerini taklit edebiliyor ve sanal gerçeklik teknolojisiyle entegre çalışıyor. Geliştirdikleri simülatörler, savunma sanayinde ve uluslararası pazarda kullanılıyor.”

‘Yapabiliyorum’ diye her kadının kendi hayatı başta olmak üzere ailesi ve toplum için büyük bir başarı sembolü haline geldiğini belirten Bakan Göktaş, kadınların Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol aldığını dile getirdi.

Program Bakan Kacır ve Bakan Göktaş’ın hatıra fotoğraflı çektirmesinin ardından sona erdi.


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