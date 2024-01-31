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Limon suyu satışlarına yasak

31.01.2024 - 06:57 | Son Güncelleme :
Limon suyu satışlarına yasak | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.


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