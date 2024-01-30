IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti | Genel Haberler

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 3,1'e yükselttiğini açıkladı. Kuruluşa göre dünya ekonomisi de aynı oranda büyüyecek.

Uluslararası Para Fonu (IMD), dünya genelindeki önemli gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki dayanıklılığı gerekçe göstererek 2024 küresel büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 3,1'e yükselttiğini duyurdu.



TÜRKİYE' NİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ



IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 3'ten 3,1'e çıkardı. IMF'ye göre Türkiye'nin gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor.

ABD VE ÇİNİN BÜYÜME BEKLENTİSİ



IMF, ABD ekonomisinin 2024'te, 2023'teki tahmin edilen yüzde 2,5'ten hafif bir düşüşle yüzde 2,1 oranında büyümesini bekliyor. Çin ekonomisinin de 2024 yılında büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya çıkarıldı. Fon ayrıca Hindistan, Rusya, İran ve Brezilya'nın önümüzdeki yıl için büyüme beklentilerini de artırdı.



ENFLASYON TAHMİNLERİ



IMF'nin genel enflasyon görünümü 2024 için değişmeden yüzde 5,8'de kaldı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun 2024 yılında Ekim ayına göre 0,4 puan düşüşle yüzde 2,6 olması beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerin yıllık enflasyon oranının 0,3 puan artışla yüzde 8,1 olması bekleniyor.

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