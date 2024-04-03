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Yeni çip krizi mi geliyor? Tayvan depremi sonrası TSMC üretimi durdurdu

03.04.2024 - 06:51 | Son Güncelleme :
Yeni çip krizi mi geliyor? Tayvan depremi sonrası TSMC üretimi durdurdu | Genel Haberler

Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan TSMC üretimini durdurma kararı aldı. Bu kararın üretim ve tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceği öne sürülüyor.

Tayvan son 25 yılın en şiddetli depremini yaşadı. 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken bazı binalar yıkılı ve hasar aldı. Dağlık bölgelerden kaya kopmaları yaşanırken dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC fabrikalarında tedbir amaçlı olarak çalışanlarını tahliye etti.

Çip fabrikaları büyük depremlere dayanıklı olsa da üretimi yapan cihazların çok hassas olması nedeniyle sarsıntı anında üretim yapamaz hale gelebiliyor.

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TSMC'den üretim durdurmaya ilişkin "TSMC'nin güvenlik sistemleri normal şekilde çalışmaktadır. Personelin güvenliğini sağlamak için bazı fabrikalar şirket prosedürüne göre boşaltıldı. Şu anda etkinin ayrıntılarını teyit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CİHAZLAR YENİDEN KALİBRASYONA TABİ TUTULABİLİR

Çok hassas çalışan çip üretim cihazları deprem sonrasında yeniden kalibrasyona tabi tutulabilir. Üretimin aksama sürecinin ne kadar devam edeceği bilinmezken daha yeni çıkılan çip krizinin yenisinin gelmesi ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.


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